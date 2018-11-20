Наемники РФ на Донбассе накапливают "Грады" и другое тяжелое вооружение, - ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Так, вчера, 19 ноября, был опубликован отчет СММ ОБСЕ, в котором говорится, что недалеко от Хрустального было зафиксировано 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм) возле Белого.

"На постоянных местах хранения тяжелого вооружения за пределами линий отвода, а именно в неподконтрольных правительству районах Луганской области, до сих пор не хватает 13 единиц РСЗО (БМ-21), 17 буксируемых гаубиц (16 единиц Д-30 и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 14 самоходных - 2С1, 5 танков (четырех Т-64 и одного Т-72).

Кроме того, наблюдатели СММ впервые зафиксировали новые единицы вооружения.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие дерзкие действия российско-оккупационных войск очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать минские договоренности и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе.

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