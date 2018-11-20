Песков назвал "вмешательством в избирательный процесс" призыв сенаторов США не назначать россиянина главой Интерпола

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обращение четырех сенаторов США к президенту Дональду Трампу и Генеральной ассамблее Интерпола о воспрепятствовании россиянину занять этот пост.

"Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот наглядное проявление", - сказал Песков.

"Мы этого письма не видели, мы читали соответствующие сообщения СМИ", - добавил он.

По его мнению, действия сенаторов можно назвать давлением.

"Но, тем не менее, будут выборы, давайте дождемся результатов", - сказал Песков.

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Как известно, бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связах с российской разведкой, является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя. Голосование должно состояться в среду.

Делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола. В частности, как заявил глава МВД Арсен Аваков, наша страна рассмотрит вопрос о приостановке членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России. Акцию против данного назначения также запустили украинские активисты и правозащитные организации.