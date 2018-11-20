"Вопрос единой партии не обсуждался в принципе", - Тарасенко об объединении националистических политсил на выборах-2019

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

Ранее в интервью Андрей Билецкий сказал, что все идеологические вопросы националистические политсилы уже согласовали. И что скорее речь идет о том, как идти на парламентские выборы тремя колоннами или единой националистической партией. А также о развитии такой объединенной партии.

-"На самом деле вопрос единой партии не обсуждался в принципе... Выдвигались идеи о том, чтобы идти на парламентские выборы какой-нибудь другой партией. То есть речь шла не о слиянии всех структур в одну, а о том, чтобы – как делают привычные глазу всевозможные БПП и "народные фронты" - взять какую-то одну партию и от нее идти на выборы. Или идти от одной из тех партий, которые являются подписантами нашего Манифеста. Откуда взялась идея, что это вообще должно быть слияние в одну партию, с ликвидацией всего, что есть у каждого, и образованием чего-то одного – я не знаю. Из интервью Билецкого я об этом узнал впервые. С нами этого точно никто не обсуждал. Ни он, ни свободовцы, никто другой", - отметил Тарасенко.

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Полный текст интервью с Андреем Тарасенко "Той, хто вивішує бігборди "Церква. Мова. Армія", проводить гей-паради в центрі Києва!" читайте ЗДЕСЬ.