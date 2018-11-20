Из-за акций евробляхеров ограничено движение в 23 населенных пунктах Украины, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"По состоянию на 12.00 в г.Киев и на территории 19 областей продолжаются акции представителей и сторонников общественной организации "Авто Евро Сила", в которых принимают участие более 5 тыс. человек", - сообщили в МВД.

Как отмечается, во время указанных мероприятий в 23 населенных пунктах ограничено движение автотранспорта.

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Ранее общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины.

"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут проходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", - сообщили в организации.

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