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20.11.18 14:49

Новинский избран главой фракции "Оппозиционный блок"

Руководителем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде избран Вадим Новинский.

Новинский избран главой фракции "Оппозиционный блок"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе.

"На заседании фракции во вторник большинством голосов руководителем фракции избран Вадим Новинский", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, ранее фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые вступили в союз с партией "За жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.

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