Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
20.11.18 15:19

Антимонопольный комитет оштрафовал Курченко на 15 млн грн за нарушения при приобретении "Брокбизнесбанка", - Терентьев

Антимонопольный комитет принял решение по делу о приобретении Сергеем Курченко и группой связанных лиц "Брокбизнесбанка".

Антимонопольный комитет оштрафовал Курченко на 15 млн грн за нарушения при приобретении "Брокбизнесбанка", - Терентьев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, передает Цензор.НЕТ.

"КУРЧЕНКО - Брокбизнесбанк. Завершилось длительное расследование, в течение которого в результате тесного сотрудничества с Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины были определены отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя "Брокбизнесбанка". АМКУ принял решение по делу о совершении экономической концентрации - приобретение Курченко С.В. и группой связанных лиц "Брокбизнесбанка". На Курченко С.В. наложен штраф 15 млн грн", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестованный Aston Martin беглого олигарха Курченко могут сдать в прокат, - АРМА

Антимонопольный комитет оштрафовал Курченко на 15 млн грн за нарушения при приобретении Брокбизнесбанка, - Терентьев 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100