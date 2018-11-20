Забастовка евробляхеров в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях завершилась

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.

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Так, в Кировоградской области с 08:30 до 10:15 было перекрыто движение транспорта по а/д Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в районе с. Степное путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Акция протеста завершилась. Кроме того, с 10:25 было перекрыто движение транспорта на а/д М-04 Знаменка-Луганск-Изварино в районе г. Александрия, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. С 13:35 движение транспорта восстановлено, акция протеста завершилась.

В Николаевской области с 10:30 было ограничено движение транспорта на а/д Н-24 Благовещенское-Николаев на выезде из Николаева возле АЗС WOG путем остановки движения автомобилей активистов с включением аварийной световой сигнализации. С 11:30 было ограничено движение транспорта на а/д М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск путем остановки движения автомобилей активистов с включением аварийной световой сигнализации. С 14:20 движение транспорта на двух вышеуказанных дорогах восстановлено, акция протеста завершилась.

В Херсонской области с 10:00 частично перекрывалось движение на а/д М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. С 10:30 было перекрыто движение на а/д Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ, км 57. С 14:30 движение транспорта на двух вышеуказанных дорогах восстановлено, акция протеста завершилась.

Ранее общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины.

"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут проходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", - сообщили в организации.