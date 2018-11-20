Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
20.11.18 15:42

У Яроша создают новую политическую платформу

Движение "ДІЯ" внефракционного народного депутата Дмитрия Яроша заявило о создании новой политической платформы, выпустив соответствующее заявление.

ярош,дия

Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Вопрос единой партии не обсуждался в принципе", - Тарасенко об объединении националистических политсил на выборах-2019

"Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, кто по зову сердца и доброй воли выполняют свой гражданский долг, сегодня, перед возможностью реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственных сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, которая даст надежду на будущее.

Мы готовы брать на себя ответственность за государство и объявляем о создании новой политической платформы. Решение было инициировано и единогласно поддержано на собрании координаторов ячеек "ДІЯ" со всей Украины 19 ноября 2018 в Киеве.

Мы рассматривали для себя возможность поддержки Дмитрия Яроша как кандидата в Президенты Украины. Однако, он принял решение сосредоточиться на украинской добровольческой армии. Поэтому сегодня мы не поддерживаем ни одной другой кандидатуры. Решение о поддержке или не поддержке будет нами принято после официальной регистрации кандидатов.

Новая политическая платформа открыта для всех государственных сил, поэтому призываем патриотов к единению", - говорится в заявлении "ДІЯ".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100