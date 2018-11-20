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20.11.18 16:18

Суд отказался уменьшить залог Насирову и не разрешил ему выезд за границу, - САП

Шевченковский районный суд г.Киева продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-главу Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романа Насирова, ходатайство адвокатов об уменьшении размера залога и о предоставлении разрешения на выезд за границу не удовлетворено.

суд,насиров

"20 ноября в Шевченковском районном суде состоялось очередное судебное заседание по сути по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя департамента ГФС", - сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

По информации САП, прокуроры подали ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подсудимых.

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"Суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Насирова… Вместе с тем, суд оставил без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении залога Насирову и предоставлении последнему разрешения на выезд за границу", - информирует прокуратура.

В связи с истечением времени, отведенного для судебного заседания по данному делу, прокуроры САП не смогли продолжить чтение обвинительного акта.

Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря на 12:00.

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Суд отказался уменьшить залог Насирову и не разрешил ему выезд за границу, - САП 01

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