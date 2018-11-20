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20.11.18 16:26

Во время учений на Ривненском военном полигоне прогремел взрыв: ранен военнослужащий из 30-й ОМБр

На Ривненском военном полигоне сегодня, 20 ноября, в результате взрыва ранен военнослужащий-контрактник 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского, которая дислоцируется в г. Новоград-Волынский Житомирской области.

Во время учений на Ривненском военном полигоне прогремел взрыв: ранен военнослужащий из 30-й ОМБр

 Как сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин, происшествие произошло на территории полигона во время учений военных, которые подчинены оперативному командованию "Север", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам начальника пресс-службы ОК "Север" Виталия Кириллова, пострадавшим в результате взрыва является военнослужащий из 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского, часть которой приехала на учения на Ривненский полигон.

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В настоящее время в пресс-службе ОК "Север" не удалось выяснить, какой именно предмет взорвался. Мужчина госпитализирован.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Нацполиции.

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