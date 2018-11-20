Суд определил меру пресечения троим подозреваемым в нападении на Найема

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Согласно определению, суда троим подозреваемым определена такая мера пресечения - 2 месяца личных обязательств: прибывать по вызову следователя, прокурора, суда; уведомлять следователя, прокурора об изменении своего места жительства; сдать на хранение документы, которые дают право на выезд за границу. Следующее судебное разбирательство по делу запланировано на 29 ноября.

Обвиняемые в нападении: Саитов Магомед-Салих Арбуевич, гражданин РФ; Саитов Ахмед Абубакарович, гражданин Украины; Темербулатов Умолта Русланович, гражданин РФ. Еще один нападающий - Саитов Магомед-Амин - бежал в Баку.

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Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.