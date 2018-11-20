Гандзюк считала, что нападение организовала "русня", я назвал в СБУ фамилию заказчика, - мэр Херсона

Мэра Херсона Владимира Миколаенко сегодня допросили в СБУ по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сам Миколаенко сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на Гандзюк и других активистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Миколаенко рассказал, что был знаком с Гандзюк с 2005 года, и находился с ней в дружеских отношениях.

"Я не буду высказывать свою позицию относительно того, кто мог это сделать (заказать нападение на Гандзюк, – ред.), поскольку я, перед тем как прийти к вам, был у следователя СБУ и дал информацию, что Екатерина мне говорила о нападении на нее. Первый день, когда это произошло, когда врачи начали к ней пускать, я спросил у нее, кто это может быть, она сказала – русня. На следующий день назвала конкретную фамилию, и пока Катя была жива, я никому эту фамилию не называл, понимая, что она назвала ее генеральному прокурору. Я считал, что некорректно давать показания без ее разрешения. А когда Кати не стало, я сегодня в Службе безопасности рассказал то, что она мне говорила, те подозрения, которые она мне озвучила", – сказал Миколаенко.

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Отвечая на уточняющие вопросы депутатов относительно "русни" и того, стоит ли с учетом этого рекомендовать от имени ВСК силовым структурам уделить особое внимание контрразведке и противодействию российским угрозам в регионах рядом с временно оккупированным Крымом, Миколаенко пояснил, что ориентировочно 1,5 года назад в Херсоне поджигали квартиры активистов.

"Благодаря оперативной работе полиции где-то через два месяца эти люди были задержаны. Выяснилось, что в перечне поджогов квартир была и Катина квартира, но они не смогли попасть в нее в связи с тем, что там металлический тамбур закрывал две квартиры", – сказал мэр.

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Он добавил, что во время следственных действий и допросов на вопрос, зачем поджигали эти квартиры, "был абсолютно простой ответ – что где-то этими людьми недовольны в "ДНРах", "ЛНРах", в России".

"Именно для этого были осуществлены эти вещи. Поэтому, наверное, в продолжение этих нападений, поджогов квартир Катя и решила, что это "русня", – подытожил Николаенко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.