Киевский метрополитен подписал договор о строительстве ветки на Виноградарь

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что речь идет о продолжении Сырецко-Печерской ветки столичного метро.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 километра предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии. Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5 млрд 993 млн грн.

В метрополитене напоминают, что в рамках данного проекта впервые в Киеве планируют использовать технологию вертикальных тоннелей. Также "Мостицкая" будет строиться как станция глубокой закладки, а "Проспект Правды" и последующие - предусмотрено строить открытым способом, как неглубокие.

"В настоящее время идет оформление всех предусмотренных законодательством документов для начала работ. При подготовке проекта Киевсовет уже поддержал выделение технических земельных участков для обустройства необходимых строительных площадок", - информируют в Киевском метрополитене.