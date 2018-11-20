Вопрос Томоса Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует, это мерзкая провокация, - член "Союза армян Украины" Авакян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-заместитель министра МВД по вопросам европейской интеграции, член "Союза армян Украины" Тигран Авакян, комментируя новость о том, что Армянская апостольская церковь не поддерживает создания в Украине поместной церкви.

"Касательно лжи о выступлении Верховного Патриарха и Католикоса всех армян по поводу томоса.....

Армяне не католики и приверженцы греческого православия. Никаких комментариев быть не может. Армяне первые христиане, именно армянка Анна принесла христианство на Русь, в Киев.

Достойный ответ архиепископа на мерзкую провокацию сайтика nv.ua касательно Армянской Апостольской Церкви.

P.S. Подобную неправдивую информацию распрострают ряд ,,журналистов,,", - написал он, перепостив комментарий по этому поводу представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископа Евстратия Зори.

Архиепископ написал следующее: "Армянский Католикос в Новосибирске на освящении храма на вопросы журналистов сказал: "Армянская апостольская церковь является сторонницей Каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые ориентированы на разделение, расчленение церкви" (так цитирует его российский ТАСС).

ВСЕ. Более цитат нет.

"Армянская апостольская церковь выступила против предоставления томоса Украине" - придумывают УКРАИНСКИЕ журналисты заголовок для перепечатки новости российского ТАСС, который сам даже до такого не додумался.

Где в цитате Католикоса хоть что-то о Томосе?

Я уже не говорю о том, что Армянская Церковь принадлежит не к числу Поместных Православных Церквей, а к числу Древних Восточных Церквей, и, соответственно, к вопросу Томоса, канонов Православной Церкви и т.д. - имеет лишь опосредованное отношение".

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Также позже Авакян написал: "Армянская апостольская церковь не является ни католической, ни православной ни какой либо иной придуманной людьми деноминацией. Первым епископом в Армении, поставленным непосредственно апостолами, признан Закария (68—72). Это произошло 1950 лет назад. Поводом послужило личное письменное обращение армянского царя Абгара к Господу нашему Иисусу Христу. В 301 году нашей эры уже Великая Армения приняла христианство в качестве государственной религии. Армения первое христианское государство в мире. Поэтому никакие действия возникших позже версий христианства, а именно ни позицию Папы Римского ни позицию Патриарха Константинополя тем более Патриарха Московского ни их решения в том числе томос, Верховный Католикос и Патриарх всех армян не комментирует. И все те домыслы, которые распространяет пресса, это ложь. Лучше бы пресса вспоминала византийскую принцессу Анну Армянскую из Армянской династии, которая принесла христианство на Русь".

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