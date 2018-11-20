Генпрокуратура засекретила приговор Герману по делу об "убийстве" Бабченко. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

Приговор Герману был вынесен 30 августа, но до сих пор не обнародован в Едином реестре судебных решений.

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Генпрокуратура утверждает, что это сделано с целью обеспечения безопасности фигурантов уголовного производства.

"Разъясняем, что статьей 25 закона Украины "Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве" запрещено разглашение сведений о мерах безопасности. Разглашение таких сведений лицами, которые приняли решение об этих мерах, или лицами, которые их осуществляют, влечет за собой дисциплинарную ответственность, а в случаях, когда разглашение таких сведений повлекло тяжкие последствия - уголовную ответственность согласно действующему законодательству", - сказано в ответе ведомства.

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Кто и когда вынес постановление о применении мер безопасности к фигурантам данного производства, не указано.

Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.