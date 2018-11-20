Рада проголосовала за переименование Кировоградского в Кропивницкий район

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Председатель Верховной Рады Украины Парубий объявил о рассмотрении вопроса декоммунизации.
Народные депутаты рассмотрели проекта постановления о переименовании Кировоградского района Кировоградской области №4906.
"За" было отдано 231 голос.
Постановлением в соответствии с пунктом 29 части первой статьи 85 Конституции Украины, пункта 8 статьи 7 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" переименован Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район.