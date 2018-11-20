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20.11.18 16:54

Рада проголосовала за переименование Кировоградского в Кропивницкий район

Во время вечернего заседания украинского парламента 20 ноября депутаты переименовали Кировоградский район Кировоградской области.

Рада проголосовала за переименование Кировоградского в Кропивницкий район

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Председатель Верховной Рады Украины Парубий объявил о рассмотрении вопроса декоммунизации.

Народные депутаты рассмотрели проекта постановления о переименовании Кировоградского района Кировоградской области №4906.

"За" было отдано 231 голос.

Постановлением в соответствии с пунктом 29 части первой статьи 85 Конституции Украины, пункта 8 статьи 7 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" переименован Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район.

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