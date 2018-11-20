Российская школьница, написавшая письмо Путину, покончила с собой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает русская служба "Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ.

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По их данным, подросток также жаловалась на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению, одноклассники дразнили ее "циклопом". На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус: "Почему вы все такие злые?".

"Смоленская народная газета" сообщает, что мать 14-летней девочки (называется только имя погибшей – Наташа) работала санитаркой в местной больнице. После того, как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и отправила его на адрес администрации президента, ее вызвали к начальству и "отругали". Как пишет газета, "скорее всего, это и стало для ребенка большим ударом".