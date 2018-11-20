Украина нас притесняет, Запад должен повлиять, - лидер венгров Закарпатья Брензович

Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья, народный депутат от БПП Василий (Ласло) Брензович заявил, что решение проблем венгерского нацменьшинства в Украине возможно в том случае, если Запад надавит на Киев. Об этом он заявил в интервью провластному венгерскому изданию 888.hu, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Брензовича, представители венгерского меньшинства в Украине много раз обращались к институтам ЕС относительно притеснения венгров Закарпатья, однако каждый раз наталкивались на "двойные стандарты ЕС".

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"Мы увидели, что вещи, которые Брюссель осуждает в Венгрии, совсем не беспокоят его в других странах, в частности, в Украине. Соответственно, если ЕС что-то и делает по нашему запросу, то делает это очень неохотно и формально", – пожаловался Брензович.

Впрочем, лидер венгров Закарпатья уверен, что если Запад с его "двойными стандартами" надавит на Украину, это позволит решить проблемы венгерского нацменьшинства.

"Урегулирование ситуации возможно только в том случае, если Запад, который имеет очень большое влияние на Украину, будет готов серьезно требовать от украинского государства уважения к европейским демократическим ценностям", – заявил Брензович.

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Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

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Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

24 октября министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.