79% граждан Украины считают Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, - группа "Рейтинг"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте социологической группы "Рейтинг".

В сообщении отмечается: "Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 79% граждан считают, что Голодомор 1932-33 гг. был геноцидом украинского народа. Это утверждение, разделяет абсолютное большинство жителей Запада и Центра страны (92% и 83% соответственно), и относительное большинство Юга и Востока (69% и 67%). Более склонны поддерживать этот тезис жители сел, молодые и украиноязычные респонденты. В долгосрочной динамике с 2010 года процент тех, кто признает Голодомор геноцидом увеличился на треть.

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Положительно относится к признанию сенатом США Голодомора 1932-1933 гг. Геноцидом украинского народа 69% респондентов, а 62% опрошенных считают, что Украине и дальше нужно добиваться международного признания Голодомора геноцидом. Обе эти инициативы опять же больше поддерживают жители западных и центральных макрорегионов, выходцы из сел, а также респонденты, которые дома общаются на украинском.

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68% опрошенных отметили, что будут в этом году зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода, 21% сказали, что не будут этого делать. Эта инициатива находит большую поддержку на Западе и в Центре (84% и 70% соответственно). Так же больше половины опрошенных на Юге и Востоке также отметили, что примут участие в этой акции.



Больше всего опрошенные считают виновным в организации Голодомора лично Сталина - 47% (в 2008 году таких было 42%) и в целом центральное руководство СССР - 39% (в 2008 - 38%). Еще 28% (в 2008 - 23%) возлагают вину за геноцид в карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 23% (в 2008 - 17%) - на высшее руководство Советской Украины. Лишь 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай. Тезис о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются менее 5% (в 2008 году - 11%). Интересно, что личную вину Сталина в организации Голодомора в Украине, чаще отмечали жители западных и центральных областей. Зато о вине советских правоохранительных и властных институтов чаще говорили как жители Запада и Центра, так и Востока. Респонденты Юга меньше других возлагают вину на советских руководителей, при этом чаще затруднились с оценками, или же отмечали, что Голодомор был вызван неблагоприятными природными условиями.

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За последние 10 лет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора 1932-33 гг. Вырос с 37% до 48%, а инициативы по предоставлению компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям - с 46% до 63%. Как и в предыдущих утверждениях эти начинания пользуются большей поддержкой на Западе и в Центре, среди жители сел и украиноязычных".