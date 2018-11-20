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20.11.18 17:29

Украинские моряки с захваченного беженцами в Средиземном море судна "Nivin" освобождены, - МИД

Украинские моряки с ливийского судна "Nivin", захваченного ранее в Средиземном море нелегальными мигрантами, освобождены и находятся в безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в микроблоге Твиттер.

"Судно "Nivin" (порт Мисрата, Ливия) освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в том числе трех граждан Украины. Украинские моряки – в безопасности", - говорится в сообщении.

Украинские моряки с захваченного беженцами в Средиземном море судна Nivin освобождены, - МИД 01
Украинские моряки с захваченного беженцами в Средиземном море судна Nivin освобождены, - МИД 02

Отметим, как сообщает "Интерфакс-Украина", 18 ноября группа беженцев, спасенных в Средиземном море, захватила торговое судно "Nivin" с украинскими моряками на борту. Всего на борту судна находилось около 100 мигрантов, которые были спасены с судна, которое дрейфовало в Средиземном море. Мятежники взяли в заложники нескольких моряков и потребовали от капитана взять курс на Италию.

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