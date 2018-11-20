Участник протеста евробляхеров травмировал полицейского на Ривненщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Ривненской области.

"Следственно-оперативная группа установила, что около 9:00 один из участников акции, 29-летний водитель автомобиля Renault Laguna, нарушил правила дорожного движения и сделал остановку в неустановленном месте - посреди проезжей части дороги. На законное требование работника полиции, начальника патрульной полиции Ривненской области, устранить правонарушение водитель совершил движение в его сторону и допустил наезд на ногу", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в полиции, потерпевший за медицинской помощью пока не обращался.

Но по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа во время исполнения служебных обязанностей по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. Следственные действия в отношении 29-летнего ровенчанина продолжаются.

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