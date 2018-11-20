Верховная Рада не стала рассматривать вопрос переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Верховная Рада отклонила постановление о внесении в повестку дня законопроекта №8329 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую и направлении его в Конституционный суд. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Постановление поддержали 202 народных депутата из требуемых 226.

Спикер Андрей Парубий трижды безуспешно пытался вернуться к рассмотрению документа, после чего призвал подготовить и внести в сессионный зал новое постановление.

Законопроект предполагал внесение изменений в ст. 133 Конституции Украины, заменив слово "Днепропетровская" на "Сичеславская".

Также на Цензор.НЕТ: Киевсовет переименовал улицу Сабурова на Троещине и площадь Красной Пресни на Подоле

Днепропетровская область – вторая в Украине по территории и количеству жителей.

Напомним, 19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала областной центр Днепропетровск в Днепр. Переименования происходят в рамках декоммунизации, которая началась в Украине в 2015 году.

Ранее 20 ноября депутаты переименовали Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий.