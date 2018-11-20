Праздники 8 марта и 9 мая нужно отменить, законопроект уже подготовили, - Вятрович

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступает за отмену выходного дня 8 марта и переформатирование празднования этого праздника. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о судьбе таких праздников как 8 марта, 1 мая и 9 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы подготовили законопроект, предусматривающий изменения в государственном календаре, и все же надеемся, что депутаты придут к рассмотрению этого законопроекта, и изменения будут внесены", – сказал Вятрович.

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Он отметил, что частично изменения уже произошли – 2 мая больше не является выходным днем, зато выходным стало 25 декабря.

"Следующие шаги, которые мы предлагали, – это перенос выходного с 9 мая на 8 мая и отмена выходного 8 марта, вообще переформатирование этого праздника. Мы предлагаем, чтобы в этот день говорили о дне борьбы женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого", – отметил председатель УИНП.

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Вместе с тем Вятрович сообщил, что соответствующий законопроект еще не поддержало правительство, и поэтому он не внесен в парламент.

В то же время Вятрович заверил, что "никто не будет отменять Рождество 7 января".

"В Украине есть все возможности для того, чтобы отмечать Рождество и 25 декабря, и 7 января", – добавил он.