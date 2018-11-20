"Я хворію на серце и мені потрібно росслабляюще средство", - задержание на Киевщине торговцев наркотиками с "товаром" на 2 млн грн. ВИДЕО
Организованную преступную группу, контролируемую криминальным авторитетом, разоблачили и задокументировали сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками Следственного управления полиции Киевщины и прокуратурой задержали торговцев наркотиками. Во время задержания злоумышленники, вооруженные боевыми гранатами, обрезом ружья, ножами и кастетами, оказывали сопротивление стражам порядка.