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20.11.18 19:01

"Я хворію на серце и мені потрібно росслабляюще средство", - задержание на Киевщине торговцев наркотиками с "товаром" на 2 млн грн. ВИДЕО

Организованную преступную группу, контролируемую криминальным авторитетом, разоблачили и задокументировали сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками Следственного управления полиции Киевщины и прокуратурой задержали торговцев наркотиками. Во время задержания злоумышленники, вооруженные боевыми гранатами, обрезом ружья, ножами и кастетами, оказывали сопротивление стражам порядка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Поліцейської хвилі" на Еспресо ТВ.

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