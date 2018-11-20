Попытки Кремля загнать Ахметова в одну шоблу с Медведчуком все время срываются, - Романенко

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в Фейсбуке политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.



Медведчука, по информации эксперта, поддерживает также бизнесмен Дмитрий Фирташ.

"Потому что Ахметов ненавидит Медведчука, из-за которого получил удар по своему бизнесу, потеряв кучу активов в ОРДЛО. Ринатовская часть Оппоблока относится к Медведчуку как деструктивному элементу, который все проваливает. И попытки Кремля загнать РЛА (Рината Леонидовича Ахметова) в одну шоблу с Медведчуком и Левочкиным – Бойко – Фирташем все время срывались из-за нежелания Ахметова лезть в этот союз жабы и гадюки. Но выборы приближаются, и Медведчука нужно пихать в Раду, а для этого нужно консолидировать разрозненные группы, что играют на электоральном поле юго-востока. Русские подщимливают Фирташа для сговорчивости, чтобы не вилял. [Нардеп, глава партии "За життя" Вадим] Рабинович уже все, что для хорошей пенсии надо, заработал, так что самоустранился от участия в гонке, чтобы дать возможность Бойко набрать свои 6–7%, которые потом можно будет конвертировать на парламентских выборах в среднюю фракцию. Вот такой расклад", – написал Романенко.

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