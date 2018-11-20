Суд отказал в отводе экспертов, проводивших автотехнические экспертизы по делу о смертельном ДТП в центре Харькова

Судья Киевского районного суда г. Харькова Виктор Попрас в деле о ДТП в центре Харькова в октябре 2017 года отказал в отводе экспертов научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, проводивших автотехнические и дополнительную экспертизу. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Об отводе экспертов ходатайствовал адвокат одного из обвиняемых Сергея Перепелицы.

"Суд определил отказать в отводе экспертов", – говорится в определении, вынесенном Попрасом во вторник.

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После оглашения определения судья продолжил заседание по делу. Эксперт Виталий Варлахов начал давать пояснения по сути проведенных экспертиз.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

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Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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