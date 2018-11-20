Хмельницкий горсуд взыскал с России 180 тысяч евро в пользу семьи погибшего бойца "Айдара"

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, установлено, что мужчина истицы был призван Сватовским районным военным комиссариатом Луганской области по мобилизации в в/ч пп В0624 и направился в зону боевых действий на востоке Украины. В период прохождения военной службы занимал должность старшего наводчика 2 минометного взвода. "Общеизвестным является тот факт, что в феврале 2014 года началась военная агрессия Российской Федерации против Украины, в результате чего аннексирована территория Автономной Республики Крым, частично оккупированы территории Донецкой и Луганской областей Украины. В период с 29.08.2014 года по 05.09.2014 года мужчина истицы принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечивал ее осуществление и защиту независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

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Согласно Акту служебного расследования за ноябрь 2014 года, по факту гибели личного состава воинской части пп В0624 05.09.2014 года в районе с. Веселой Горы Славяносербского района Луганской области, возле дома гольфклуба установлено, что после выполнения боевой задачи в районе с. Стукалова Балка Славяносербского района Луганской области личный состав взвода, в числе которого был и муж истицы, возвращался в г. Счастье Новоайдарского района Луганской области на автомобиле ЗИЛ -131. Примерно в 14:30 личный состав взвода ЧП В0624, с мужем истицы, попал под огонь из засады российских боевиков. В засаде были танк, БТР и значительное количество вооруженных солдат. Вследствие того, что огонь был открыт из засады, кроме одного рядового, все бойцы взвода пп В0624 (батальона "Айдар") погибли.

Решением Хмельницкого горрайонного суда от 03.05.2017 года по делу был установлен факт гибели военного при исполнении обязанностей военной службы 05.09.2014 года на территории Луганской области в г. Счастье вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Суд в частности указал, что нарушив Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум (п.1,2), Хельсинкский заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 01.08.1975, заключенные между Украиной и Россией договоры, в т.ч. о российско-украинской государственной границе, Россия вышла за пределы своих суверенных прав, гарантированных ст.2 Устава ООН, а потому, по убеждению суда, является государством-агрессором, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии у нее судебного иммунитета.

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При решении требований истца, суд также применил практику Европейского суда по правам человека, в частности решение по делу Луизидоу против Турецкой Республики (CASE OF LOIZIDOU v.TURKEY (Article50), (40/1993/435/514) 28 July 1998), согласно которому решено обязать выплатить компенсацию истцу, в том числе и за моральные страдания, из-за незаконной оккупации части Кипра турецкими Вооруженными силами.

Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, это уже не первое решение суда, согласно которому взимаются средства из Российской Федерации в пользу семей военнослужащих, такие решения судом выносились как в прошлом, так и в течение этого года.