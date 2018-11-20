Украинцы лучше всего относятся к таким историческим фигурам, как Хмельницкий и Грушевский, - группа "Рейтинг"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте социологической группы "Рейтинг".

В сообщении отмечается: "Среди исторических фигур лучше всего опрошенные относятся к Богдану Хмельницкому (73%) и к Михаилу Грушевскому (68%). Также 53% положительно относятся к Ивану Мазепе.

47% и 43% имеют положительное отношение к Леониду Брежневу и Петру I (отрицательное 39% и 26% соответственно). К Степану Бандере положительно относятся 36% (отрицательно - 34%), к Симону Петлюре как положительно, так и отрицательно относятся по 30% респондентов.

Скорее отрицательно, чем положительно опрошенные относятся к Владимиру Ленину и МихаилуГорбачеву (четверть положительно, а 51-52% отрицательно). Хуже отношение к Иосифу Сталину - 21% положительно, 58% отрицательно.

За последние 6 лет отношение к украинским историческим фигурам в основном улучшилось. Отношение к Сталину и Ленину практически не изменилось, а к Петру I - ухудшилось.

Существенные различия в восприятии в макрорегиональном разрезе наблюдаются в отношении российских и советских исторических фигур, которых значительно лучше воспринимают в юго-восточных регионах. За исключением Горбачева, к которому лучше относятся на Западе. С другой стороны, такие фигуры как Петлюра и Бандера лучше воспринимаются на Западе. Зато Хмельницкий и Грушевский одинаково хорошо оцениваются жителями всех частей Украины.



Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная".

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