США ввели санкции против России за поставки нефти из Ирана в Сирию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

В санкционный спискок внесли три российские организации: "Мир бизнес банк", компании Global Vision Group и "Промсирьеимпорт".

Также санкции наложили на шестерых физических лиц, в том числе первого заместителя гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрея Догаева.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская сторона планирует оказывать на Россию и Иран финансовое давление из-за действий этих стран, направленных на поддержку президента Сирии Башара Асада, передают РИА "Новости".

"Сегодня мы принимаем действия против сложной схемы Ирана и России, которая используется для укрепления режима Асада и создания средств для иранской злонамеренной деятельности. США намерены оказывать финансовое давление на Иран, Россию и других за их усилия по укреплению авторитарного правления Асада, а также намерены подрывать спонсирование иранским режимом террористических организаций", — сказал Мнучин.

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