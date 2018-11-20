Суд продлил меру пресечения в виде ареста на 60 суток подозреваемому в терроризме бразильцу Лусварги

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Павлоградского межрайонного суда в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "20 ноября 2018 в судебном заседании по ходатайству прокурора обвиняемому продлено действие меры пресечения в виде ареста на 60 суток, а именно до 28 января 2019 года.

Следующее судебное заседание по данному уголовному производству состоится 15 января 2019 в 13:00 ч., В связи с невозможностью прибытия переводчика в судебном заседании в более близкое время".

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Лусварги признает, что в период с сентября 2014 по май 2015 находился на неподконтрольной Украине территории, однако не признал того, что участвовал в террористических организациях. Суд назначил следующее заседание на 8 ноября.

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В январе 2017 года Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но Апелляционный суд Киева в августе 2017 года отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 года Верховный суд определил территориальную подсудность уголовного производства за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Весной журналисты обнаружили, что Лусварги находится на свободе и свободно гуляет по Киеву.

4 мая представители националистической организации C14 задержали возле станции метро "Олимпийская" в Киеве экс-террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги и привели его к управлению СБУ.

7 мая суд арестовал Лусварги на 2 месяца. После этого его содержание под стражей неоднократно продлевали, каждый раз – на 2 месяца.

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