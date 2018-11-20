В Европе нет новых американских ракет, а вот российские новые ракеты есть, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с комментариями для прессы перед встречей министров обороны Евросоюза. Он отметил высокий уровень сотрудничества НАТО и ЕС и в очередной раз призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Россия годами создавала, тестировала и размещала новые ракеты, 9М729", – отметил генсек НАТО. "Эти ракеты являются мобильными, их трудно обнаружить, они имеют ядерные мощности", – добавил он.

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Столтенберг также подчеркнул, что "США полностью выполняют положения Договора, в Европе нет новых американских ракет, зато новые российские ракеты в Европе присутствуют".

"Поэтому мы должны призвать Россию, чтобы она гарантировала полное и прозрачное выполнение Договора о ликвидации ракет. Мы не хотим новой гонки вооружений, Договор о ликвидации ракет десятками лет играл ключевую роль в обеспечении безопасности", – отметил Столтенберг.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

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Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.