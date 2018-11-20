Предварительно, на Ривненском полигоне взорвался артснаряд, - полиция

Об этом в комментарии Громадському радіо сообщил представитель полиции Ривненской области Антон Греков, передает Цензор.НЕТ.

Также он добавил, что следователи полиции и военная прокуратура продолжают работать на месте детонации снаряда. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

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Напомним, 20 ноября во время учений на полигоне колонна военной техники остановилась, чтобы осмотреть транспорт. В это время вблизи одной из машин произошел взрыв. В результате него осколочные ранения предплечья получил 19-летний солдат 30-й отдельной механизированной бригады, которого госпитализировали в военный госпиталь.