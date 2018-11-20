У здания Верховной Рады задержали троих "евробляхеров"

В Киеве полиция задержала троих участников акции протеста собственников авто на еврономерах из-за блокирования движения возле Верховной Рады. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Также на Цензор.НЕТ: "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Когда отдельные участники пытались перекрывать движение возле Верховной Рады Украины, работники полиции проводили мероприятия по его разблокировке. Три человека доставлены в управление полиции для дачи объяснений и проведения профилактических бесед", – сказал Крищенко.

Напомним, сегодня общественная организация "Авто Евро Сила" провела акции гражданского неповиновения. Участники протеста требуют отмены законов №8487 и №8488: им не нравится, что растаможка старых автомобилей стоит больше, чем растаможка новых.

Митингующие перекрывали на своих автомобилях движение на городских улицах и на отдельных участках трасс.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Евробляхеры" заблокировали трассы Киев-Чоп, Одесса-Киев, выезды из Харькова и объездную дорогу Житомира. ФОТОрепортаж

По данным МВД, из-за акции протеста было ограничено движение в 23 населенных пунктах.

На Ривненщине участник акции протеста наехал на ногу сотруднику полиции.

Акцию анонсировали как бессрочную, но в ряде областей Украины она уже завершилась.