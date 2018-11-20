БПП: первым продавать военную технику начал Гриценко

Такую информацию Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе БПП.

В сообщении отмечается: "Сегодня мы заслушали отчет руководства Киевского исследовательского института судебных экспертиз, который предоставил нам информацию по распродаже техники и вооружений в период с 1991 по 2014 год.

Проанализировав этот отчет, хочу отметить, что абсолютно боеспособная техника первой-второй категории реализовывалась с баланса Министерства обороны на баланс спецэкспортеров, с целью последующей продажи на экспортные рынки по цене, которая в 15 раз была меньше чем рыночная цена такой техники на внешних экспортных рынках. Безусловно, рыночная цена получалась спецэкспортерами, но она не перечислялась государству, на баланс Министерства обороны", - подчеркнул парламентарий.

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"К примеру, средняя стоимость БМП - 1 составляла ориентировочно 10 000 долларов. Из этих 10 000 долларов Министерство обороны еще платило 20 процентов комиссионных спецэкспортеру, а спецэкспортер, в свою очередь, реализовывал то же БМП по цене почти 400 000 долларов. То есть в 30-40 раз больше... ", - добавил Иван Винник.

"Также по отчету комиссии можем говорить, что первым министром, который начал распродавать технику с боевого дежурства, из резервов ВСУ, за счет этих резервов формировать эти неадекватные бизнесмахинации, был Гриценко. Именно он с стратегического резерва ВСУ продал почти 400 танков Т - 72, уменьшив, таким образом, имеющуюся потребность ВСУ в 3200 танков того времени. Затем такую ​​деятельность в последующие годы продолжили и другие министры обороны: Иващенко, Ехануров, Ежель - уменьшая наличие средства боевой техники, а следовательно разрушая боеспособность ВСУ", - отметил народный депутат.





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