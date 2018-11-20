Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека, - Великобритания

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявляет, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека. Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для надежности Интерпола важно, чтобы следующий президент был из страны, которая придерживается международных правил и норм и уважает права человека. Исполняющий обязанности президента Ким Йонг Ян имеет полную поддержку Великобритании", – подчеркнул Джавид.

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Как известно, бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связях с российской разведкой, является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя. Голосование должно состояться в среду.

Делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола.

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В частности, как заявил глава МВД Арсен Аваков, наша страна рассмотрит вопрос о приостановке членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России. Акцию против данного назначения также запустили украинские активисты и правозащитные организации.