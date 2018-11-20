Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
20.11.18 22:27

Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека, - Великобритания

Лондон поддерживает кандидатуру представителя Южной Кореи.

великобритания

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявляет, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека. Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для надежности Интерпола важно, чтобы следующий президент был из страны, которая придерживается международных правил и норм и уважает права человека. Исполняющий обязанности президента Ким Йонг Ян имеет полную поддержку Великобритании", – подчеркнул Джавид.

Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека, - Великобритания 01

Также на Цензор.НЕТ: Если Интерпол возглавит россиянин, тоталитарный режим сможет влиять на права человека во всем мире, - Чубаров

Как известно, бывший сотрудник МВД РФ и действующий вице-президент международной уголовной полиции Александр Прокопчук, подозреваемый в связях с российской разведкой, является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэн Хунвэя. Голосование должно состояться в среду.

Делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола.

Читайте на Цензор.НЕТ: Песков назвал "вмешательством в избирательный процесс" призыв сенаторов США не назначать россиянина главой Интерпола

В частности, как заявил глава МВД Арсен Аваков, наша страна рассмотрит вопрос о приостановке членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России. Акцию против данного назначения также запустили украинские активисты и правозащитные организации.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100