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20.11.18 23:08

Суд отменил закрытие дела по факту ДТП, в котором погиб волонтер Краснопольский

В Днепре обжаловано закрытие уголовного производства по факту ДТП, в котором погиб известный волонтер Леонид Краснопольский.

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Соответствующее решение 20 ноября принял Индустриальный районный суд Днепра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Суд удовлетворил жалобу жены погибшего Ольги Краснопольской на постановление следователя о закрытии дела и отменил это постановление. Решение обжалованию не подлежит, говорится постановление.

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Ранее в следственном управлении областной полиции "Радіо Свобода" сообщили, что дело по факту ДТП, в котором погиб Леонид Краснопольский, было закрыто "на основании пункта 2 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины (отсутствует состав уголовного преступления)". Решение было согласовано с процессуальным руководителем прокуратуры области, сообщили в полиции.

Жена волонтера заявила, что будет обжаловать закрытие дела.

Напомним, в феврале 2018 года в Днепре полиция открыла уголовное производство из-за ДТП, в котором погиб известный волонтер Леонид Краснопольский, по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). По информации из полиции, второй водитель - участник ДТП правоохранителям известен, с места трагедии не исчезал. ДТП с участием Леонида Краснопольского произошло 4 февраля: в жилом массиве "Победа" столкнулись две машины - KIA и Toyota Prado. Волонтер скончался до приезда медиков.

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Леонид Краснопольский до начала боевых действий на Донбассе жил в Донецке, был известен как дизайнер одежды. С началом АТО вместе с женой начал помогать украинской армии на блокпостах. После доноса четыре дня пробыл в заключении группировки "ДНР" и был вынужден уехать в Днепр. Здесь продолжил волонтерскую деятельность, шил бронежилеты и рюкзаки для украинских бойцов, а также был известен как основатель бренда Hunta - бренда аксессуаров и футболок с украинской символикой.

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