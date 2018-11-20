На Львовщине произошла стычка между участниками акции "евробляхеров" и водителем фуры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ во Львове.

"Акция в Розвадове и в другом селе Милятин она продолжалась до 18:00. По информации полиции, они (участники акции, - ред.) уже разъехались домой, то есть акция уже завершилась. Было несколько инцидентов, в частности, один в селе Розвадов, когда водитель фуры хотел проехать: активисты его не пускали, разбили ему даже стекло. Патрульные полицейские задержали их, составили протокол на них и выписали штраф ", - сообщил корреспондент Ярема Чуйко.

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Напомним, 20 ноября в Киеве под Верховной Радой владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию: автомобили митингующих перекрыли проезд по улице Грушевского.

Во время акции протеста в Киеве полиция задержала трех человек.

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