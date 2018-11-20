Европейский союз готов вкладывать деньги в украинское профтехобразование, - Гриневич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"ЕС готов вложить в наше профессионально-техническое образование и мы прекрасно понимаем почему - потому, что украинцы едут в Польшу, в Чехию потому, что там нет таких сильных языковых барьеров - мы все одна группа языков. И конечно для них там важно, чтобы человек, который туда приехал, умел работать по европейским и стандартам. Или это должно стать причиной не развивать украинское образование и не делать европейские стандарты? Мы решили, что нет и поэтому, будем брать инвестиции Европейского инвестиционного банка, будем модернизировать профессионально-техническое образование, потому, что последние годы из госбюджета мы это делаем, но это капля в море для такой большой страны и для того, чтобы мы могли существенно изменить ситуацию ", - сказала Гриневич .

Она также отметила, что в профессионально-техническом образовании более надо тесно работать с работодателями.

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