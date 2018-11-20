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20.11.18 23:52

Новое региональное управление Морской охраны будет контролировать границу от Измаила до Мариуполя, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко посетил Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

Новое региональное управление Морской охраны будет контролировать границу от Измаила до Мариуполя, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Порошенко сообщил, что Украина наращивает соответствующую составляющую для защиты своей территории от вторжения с моря.

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"До конца года будет развернуто, по моему приказу, новое региональное управление Морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя", - сообщил президент.

Верховный главнокомандующий ВСУ напомнил, что создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожаемые направления.

Глава государства сообщил, что для прикрытия территории Украины с моря "мы делаем еще одни большие шаги" по переоснащению частей пограничников - по лучшим мировым стандартам сформированы подразделения оперативного реагирования "ДОЗОР", в том числе и для проведения специальных действий на воде.

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Глава государства сообщил, что для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета.

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