Мэр Миколаенко подтвердил, что у Гандзюк были конфликты с местными правоохранителями и областными властями, - Найем

Об этом в Facebook написал член комиссии, народный депутат Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня заслушали мэра г. Херсона. Городской голова подтвердил ранее озвученную им информацию, что Екатерина общалась с ним и выдвигала версии о заказчиках нападения. Дополнительно он сообщил? что Екатерина не просто намекала или говорила о группе людей, а называла конкретные фамилии. По его словам, свои подозрения Екатерина озвучивала Юрию Луценко, а сам мэр сегодня передал эту информацию следственным органам. Помимо этого мэр подтвердил, что у Екатерины были конфликты с правоохранительными органами и органами местной власти Херсонской области", - написал он.

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Также нардеп сообщил, что в закрытом режиме комиссия определила список дел, которые будет изучать в рамках своей работы. "В них вошел весь перечень дел из т.н. "списка Екатерины Гандзюк". По всем этим делам уже подготовлены запросы процессуальным руководителям в органы досудебного расследования. Отдельно принято решение более детально заслушать перечень из семи дел в пяти городах:

В Киеве - дело Макаровой.

В Одессе - Виталий Устименко, Олег Михалик и Стерненко.

В Северодонецке - дело Сергея Самарского.

В Херсоне - Екатерина Гандзюк и дело Сармата.

В Харькове - Николай Бычко", - отметил Найем.

По его словам, следующее заседание комиссии состоится 27 ноября. Также принято решение, что 29 и 30 ноября комиссия проведет выездное заседание в Херсоне.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.