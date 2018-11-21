Украина готова к обмену заключенными, но оккупанты постоянно срывают процесс, - Денисова на встрече с Фрейзер

Об этом она написала на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Тревожные новости пришли из Крыма. Мне стало известно о содержании в так называемой яме нескольких граждан Украины. Среди них - задержанный две недели назад Дилявер Гафаров. В карцер попали и участники дела "Веджие Кашка" - Бекир Дегерменджы, Руслан Трубач, Кязим Аметов. Еще двое крымских татар оказались в "спецблоке" в Ростове-на-Дону. Оба - фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметов и Энвер Мамутов", - пишет Денисова, отмечая, что уже обратилась к украинскому консулу, чтобы он проверил эту информацию, а также послала запросы уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

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"Я постоянно получаю информацию и о несоблюдении прав человека в местах лишения свободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. На этой территории расположены 28 колоний, где по состоянию на 2014 год находилось более 16 тысяч осужденных. Почти 900 заключенных написали заявление, что хотят отбывать наказание на контролируемой Украиной территории. А сколько таких, кто еще не решился на такой шаг, на такой подвиг? Мы можем только догадываться. Украина готова к обмену заключенными. И процесс постоянно срывают представители оккупационной "власти", - сообщила Денисова.

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Напомним, в ЕС призвали Украину и РФ осуществить обмен задержанными до конца 2018 года.