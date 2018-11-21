ООН затягивает реформу Совбеза, а люди умирают только потому, что нынешний Совет бессилен им помочь, - советник постпреда Украины Фесько

Полный текст выступления советника постоянного представительства Украины при ООН Эдуарда Фесько опубликован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, докладчик выразил поддержку намерению реформировать Совбез ООН. "В этом зале практически нет делегации, которая не разделяет основной посыл о том, что Совету Безопасности в его нынешней форме крайне необходима серьезная реформа. В то же время, как нам всем хорошо известно, на этом и заканчивается общее согласие", - отметил Фесько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последнее заседание Совбеза ООН свидетельствует о растущей международной изоляции России, - Ельченко

По его словам, Украина считает, что Совет Безопасности нужно сделать более представительным и привести его методы работы в соответствие с требованиями современности.

Совет безопасности ООН в его нынешней форме плохо подходит для решения проблем XXI века. Очень сожалеем, что, хотя мир за пределами этих стен громко и ясно призывает к созданию более эффективного Совета, государства-члены ООН застряли в замкнутом круге, повторяя свои известные позиции о реформе Совета год за годом, но не будучи в состоянии сделать какой-либо ощутимый шаг. Не будет преувеличением сказать, что пока ООН затягивает с реформой Совета, люди умирают только потому, что нынешний Совет просто бессилен помочь им", - говорится в заявлении.

Фесько отметил, что опыт пребывания Украины в Совете укрепил убежденность в необходимости реальной реформы. В частности, делегация настаивает на представлении в Восточноевропейской региональной группе (как минимум одно дополнительное место) и пересмотре роли права вето.

Также читайте: Россия впервые начинает занимать место изгоя в международном сообществе, - Фриз

"Когда постоянный член Совета Безопасности является участником конфликта, в отношении которого Совет Безопасности намерен принять решения, право вето становится прямым препятствием и помехой для того, чтобы Совет выполнил свою главную миссию ради поддержания международного мира и безопасности", - отметил докладчик.

Также украинские дипломаты надеются, что государства-члены ООН уже в этом году смогут достичь общей цели по реформированию Совбеза.