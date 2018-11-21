Враг за сутки осуществил 6 обстрелов по позициям ВСУ, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены четверо террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из 12 -мм минометов враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье.

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"В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, 20 ноября четверо боевиков российских оккупационных войск были уничтожены и еще четверо - ранены.