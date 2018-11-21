В состав Интерпола вошли две тихоокеанские республики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает сайт организации.

Такое решение было принято во время 87-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае. Каждая заявка была одобрена большинством голосов.

Планируется, что в этих странах создадут национальные центральные бюро Интерпола.

Заявку Косово на вступление в Интерпол отклонили.

Сейчас в состав Интерпола входят 194 страны.

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20 ноября, четыре сенатора США призвали американского президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола голосовать против назначения российского разведчика Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции Интерпол.

21 ноября состоятся выборы главы международной организации уголовной полиции Интерпол. На эту должность претендуют россиянин Александр Прокопчук, который возглавляет Национальное бюро Интерпола российского МВД и последние два года является вице-президентом Интерпола.

19 ноября евродепутат Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны будут выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Глава МВД Украины Арсен Аваков уже пригрозил, что Украина может выйти из главного надзорного учреждения, если его возглавит российский разведчик.