Финляндия начала полугодовое председательство в Совете Европы

Председательство перейдет к этой стране от Хорватии, а в мае 2019 года его продолжит Франция, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Главной целью программы финского председательства, которая получила название "Сущность Европы", является продвижение прав человека, демократии и верховенства права для всех.

Среди приоритетов на дальнейшие шесть месяцев Хельсинки определили укрепление системы прав человека и верховенства права в Европе, поддержку равенства и прав женщин, а также открытость и всеобъемлющее привлечение молодых людей к общественной жизни и предотвращение радикализма.

Среди вызовов в течение протяжении председательства ожидаются ситуация относительно будущего России в Совете Европы, бюджетно-финансовые проблемы, а также выборы нового генерального секретаря организации.

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В то же время программа председательства Финляндии в Комитете министров Совета Европы не содержит в тексте ни одного упоминания о ситуации относительно России, нарушения российской стороной международного права, а также относительно усилий по восстановлению территориальной целостности Украины.

Взамен председательство сосредоточится на имплементации главных задач Совета Европы с учетом актуальных тенденций развития современных технологий, утверждения прав женщин и молодежи.