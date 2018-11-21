Номинанту российской премии "Поэт года" дали срок за каннибализм: "На 19 лет Валдайская поэзия будет отгорожена решеткой от общества"

Его признали виновным в убийстве женщины, совершенном с особой жестокостью.

Мужчину, который в 2016 году номинировался на национальную премию "Поэт года", приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Lenta.ru. Кроме того, Лучина обязали выплатить сыну своей жертвы 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

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О преступлении Лучина стало известнов ноябре 2017 года. По данным следствия, поэт, которому тогда было 22 года, познакомился с 45-летней женщиной в соцсети. В ночь на 8 марта они встретились в доме погибшей в Валдае. Вспыхнула ссора, молодой человек несколько раз ударил спутницу по голове. Потерпевшая скончалась. Мужчину задержали через несколько часов, он во всем сознался.

Позже следователи выяснили, что Лучин разбил голову жертвы киянкой, отрезал кусочки мозга и ел их, запивая кровью.

Следствием было установлено, что Лучин примерно с 2011 года изучал поведение серийных убийц и изучал также совершение ритуальных убийств.

Во время судебного заседания житель Валдая обращался к суду в стихотворной форме.

На сайте novgorod-tv.ru материал о вынесении приговора Дмитрию Лучину заканчивается словами: "...На 19 лет Валдайская поэзия будет отгорожена решеткой от общества".