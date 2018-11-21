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21.11.18 09:34

Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода. ФОТО, ДОКУМЕНТЫ

Жители Выдубичей обратились к депутатам Киевсовета и к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с требованием запретить строительство вредного асфальтобетонного завода возле жилой зоны и Ботанического сада. Если же завод все же начнут строить, жители района угрожают перекрыть Столичное шоссе.

Об этом пишет УНИАН.

Люди уже собирались на акцию протеста под стенами Киевской горадминистрации на прошлой неделе. Передали лично в руки депутатам Киевсовета обращение, под которым собрали около сотни подписей. И это только от одной инициативной группы.

Жителей Выдубичей поддерживают многие депутаты. Свое обращение о запрете строительства вредного предприятия в черте города уже подала депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

Депутат отметила: если завод заработает, воздух будет регулярно отравляться канцерогенными веществами и другими химикатами, которые приведут к болезням верхних дыхательных путей, нервной системы, пищеварения и ухудшению течения хронических заболеваний.

Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода 01

"Выбранный участок в самом центре города находится в непосредственной близости от рекреационной зоны - Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины", - написала депутат в своем обращении к управлению экологии и природных ресурсов КГГА.

Олеся Пинзеник подчеркнула, что Ботсад является одним из крупнейших заповедников Европы, открытым для посещения. Там часто гуляют семьи с младенцами, старики и лица с физическими недостатками, поскольку сад является признанной рекреационной зоной.

Жители района и местные активисты заявляют: травить своих детей они не позволят.

"Если нас не услышат, мы перекроем Столичное шоссе. Мы с удивлением узнали о строительстве из новостей, никто нас не спрашивал, не обсуждал с жителями вопросы этого завода", - заявил во время акции протеста Иван Коваль, который живет на ул. Баренбойма, 13.

Напомним, белорусская компания "Белавтодор-Украина", в этом году вышла на украинский рынок и планирует построить в Киеве большой асфальтобетонный завод. Против строительства предприятия уже выступили экологи. В Национальном экологическом центре заявили, что строительство подобного производства - настоящий экоцид киевлян.

"Строить такие предприятия в пределах города абсолютно нецелесообразно и опасно. В любом случае, асфальтобетонные заводы загрязняют атмосферный воздух опасными выбросами, часто, канцерогенных веществ", - отметил председатель Центра Руслан Гаврилюк.

А недавно в Киеве активисты добились закрытия асфальтобетонного завода, который отравлял воздух на жилом массиве Оболонь.

Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода 02
Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода 03

Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода 04

Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода 05
Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода 06
Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода 07

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