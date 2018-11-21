Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода. ФОТО, ДОКУМЕНТЫ

Об этом пишет УНИАН.

Люди уже собирались на акцию протеста под стенами Киевской горадминистрации на прошлой неделе. Передали лично в руки депутатам Киевсовета обращение, под которым собрали около сотни подписей. И это только от одной инициативной группы.

Жителей Выдубичей поддерживают многие депутаты. Свое обращение о запрете строительства вредного предприятия в черте города уже подала депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

Депутат отметила: если завод заработает, воздух будет регулярно отравляться канцерогенными веществами и другими химикатами, которые приведут к болезням верхних дыхательных путей, нервной системы, пищеварения и ухудшению течения хронических заболеваний.

"Выбранный участок в самом центре города находится в непосредственной близости от рекреационной зоны - Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины", - написала депутат в своем обращении к управлению экологии и природных ресурсов КГГА.

Олеся Пинзеник подчеркнула, что Ботсад является одним из крупнейших заповедников Европы, открытым для посещения. Там часто гуляют семьи с младенцами, старики и лица с физическими недостатками, поскольку сад является признанной рекреационной зоной.

Жители района и местные активисты заявляют: травить своих детей они не позволят.

"Если нас не услышат, мы перекроем Столичное шоссе. Мы с удивлением узнали о строительстве из новостей, никто нас не спрашивал, не обсуждал с жителями вопросы этого завода", - заявил во время акции протеста Иван Коваль, который живет на ул. Баренбойма, 13.

Напомним, белорусская компания "Белавтодор-Украина", в этом году вышла на украинский рынок и планирует построить в Киеве большой асфальтобетонный завод. Против строительства предприятия уже выступили экологи. В Национальном экологическом центре заявили, что строительство подобного производства - настоящий экоцид киевлян.

"Строить такие предприятия в пределах города абсолютно нецелесообразно и опасно. В любом случае, асфальтобетонные заводы загрязняют атмосферный воздух опасными выбросами, часто, канцерогенных веществ", - отметил председатель Центра Руслан Гаврилюк.

А недавно в Киеве активисты добились закрытия асфальтобетонного завода, который отравлял воздух на жилом массиве Оболонь.













