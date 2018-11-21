Посольство Украины в США просит Amazon и eBay убрать из продажи товары с символикой "ДНР"

Посольство Украины в США обратилось к основателю всемирно известного интернет-магазина Amazon.com Джеффу Безосу "с настойчивым призывом" снять с сайта товары с символикой "ДНР". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-страницу диппредставительства.

"Мы обращаемся в связи с тем, что внимание посольства и украинского общества привлекло то, что на сайте Amazon.com продаются товары с символикой так называемой Донецкой Национальной Республики", – говорится в обращении.





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"Мы убеждены, что продажа товаров с символикой "ДНР" – террористической организации, против агрессивного поведения которой выступает международное сообщество и США в частности, не несет никаких посылов к миру и уважению к человеческой жизни, а поддерживает пропаганду РФ против территориальной целостности Украины" , – подчеркнули в посольстве.

"Я убежден, что снятие указанных товаров с сайта Amazon.com восстановит высокую репутацию интернет-магазина, признанного потребителями по всему миру, в том числе миллионами украинцев", – заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

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Кроме этого, посольство обратилось к руководству компании eBay Inc. "относительно принятия аналогичных мер" в отношении продукции с символикой так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объявила флешмоб против продажи символики террористов "ДНР" на Amazon.

Напомним, 17 ноября группа депутатов Европарламента призвала Amazon убрать из продажи вещи с советской символикой.





