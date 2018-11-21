Суд продлил на два месяца арест подозреваемому в убийстве журналиста Сергиенко Мельнику

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на INSIDER.

16 ноября Сосновский районный суд города Черкассы разрешил одному из подозреваемых в убийстве участника "Самообороны Майдана", черкасского журналиста Василия Сергиенко Вадиму Мельнику выйти из-под ареста под залог в размере 2 млн грн, а другому подозреваемому Виктору Горбенко, – 800 тыс. грн. 20 ноября за Мельника внесли 2 млн грн залога, по закону он имел право выйти на свободу в течение суток, но в этот же день суд рассмотрел ходатайство прокурора об изменении подозреваемому меры пресечения на содержание под стражей.

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Ближе к вечеру судья огласил определение, согласно которому суд изменял меру пресечения Мельнику и Горбенко с содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного браслета, в случае если они внесут вышеуказанную сумму залога.



Активисты собрались под СИЗО и возле здания суда. Они утверждали, что не допустят освобождения подозреваемых.



Прокурор попросил суд рассмотреть его ходатайство об изменении меры пресечения. Судья принял решение продолжить заседание.



Подозреваемые присутствовали на суде в режиме видеоконференции. Мельник утверждал, что у него "сердечный приступ".



Суд все же продолжил заседание, в результате которого принял решение изменить меру пресечения Мельнику на содержание под стражей сроком на 60 суток. И обязал допустить врачей к подозреваемому в СИЗО.

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"По Горбенко суд лишен права рассматривать ходатайство, поскольку он не имеет своего защитника", – сказал судья.



Ходатайство по поводу изменения меры пресечения Горбенко запланировано на 21 ноября.

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.



По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.



17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.



1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.