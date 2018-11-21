Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили воинов и ветеранов десантно-штурмовых войск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сердечно поздравляю элиту и гордость национального войска с первой годовщиной Дня десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

Ровно год назад, в рамках внедрения новых военных традиций, украинские десантники избрали своим покровителем Архистратига Михаила, образ которого украсил их славное Боевое знамя. Именно с тех пор крылья ангела и меч верховного вождя Божьего войска решительно помогают нашим мужественным воинам в ожесточенной битве против нечисти, которая коварно захватила мирные украинские земли", - говорится в поздравлении Президента воинам и ветеранам десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

Порошенко отметил, что символичным является и новый лозунг - "Всегда первые!", который стал призванием настоящего десантника в достижении стопроцентного успеха при выполнении боевых задач.

"Всенародно признанные закаленные в ожесточенных боях на Востоке Украины профессионализм, высокий патриотизм и сила духа воинов-десантников, которые стали символом мужества и примером чести для каждого украинца. Битва за гору Карачун и Саур-Могилу, героическая оборона Донецкого и Луганского аэропортов, борьба за освобождение и удержание стратегически важных объектов и населенных пунктов, в частности Лисичанска, Зеленополья, Славянска, Краматорска, Красного Лимана, Шахтерска и многих других - навсегда вошли в историю героической борьбы за суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - подчеркнул Президент.

Также Порошенко добавил, что "беспрецедентным по своей уникальности признан августовский рейд украинских десантников по тылам российско-террористических войск в 2014 году, который своей протяженностью и успешностью поразил выдающихся военачальников современности".

"В этот день мы склоняем головы перед памятью наших боевых побратимов, отдавших свою жизнь за святую Украинскую землю, за светлое и мирное будущее каждого украинца. Вечная всенародная память им и слава!

От имени Украинского народа выражаю искреннюю благодарность десантникам за верность Военной присяге и самоотверженное служение Отчизне. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу. Слава Украине! Слава воинам-десантникам!" - резюмировал глава государства.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройман на своей странице в Facebook поздравил защитников Украины с Днем десантно-штурмовых войск и поблагодарит воинов за мужество и отвагу.

Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов в своем поздравлении, именно десантно-штурмовые войска способны обеспечить выполнение самых сложных задач в любых условиях.

"Уже второй год подряд мы отмечаем именно сегодня День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, став на путь возрождения национальной военной идентичности, не забывая героическое прошлое наших дедов и отцов.

Символично, что ваш праздник приходится на день архистратига Михаила - покровителя Небесных Сил и главы святого воинства, и в день начала Революции Достоинства, которая изменила нашу страну, дав ей демократический европейский путь развития.

Вы - самый молодой и самый мобильный род войск, способный обеспечить выполнение самых сложных задач в любых условиях", - говорится в поздравлении секретаря СНБО.

По мнению Турчинова, главные черты десантно-штурмовых войск - преданное служение своему народу, высокий профессионализм и мужество, беспрекословная готовность к борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

"Героизмом, храбростью и мужеством в противостоянии российскому агрессору воины десантно-штурмовых войск вписали славную страницу доблести и отваги в летопись народной славы, и подтвердили, что украинцы способны защитить свою страну.

Светлая память воинам, погибшим в борьбе за неприкосновенность родной земли, честь и достоинство украинского народа!

Глубокое уважение и благодарность ветеранам!

Украинский народ гордится своими героями-десантниками!". - отметил Секретарь СНБО.

Турчинов пожелал воинам всегда оставаться победителями, пожелал семейного уюта и благополучия.